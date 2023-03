Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo pela Copa Libertadores 2023; siga transmissão

Com gramado novinho e outras melhorias, o Castelão reabre nesta quinta-feira, 2,paraum jogo decisivo da Copa Libertadores da América. Fortaleza e Deportivo Maldonado-URU fazem o duelo de volta pela etapa 2 do torneio da Conmebol e quem vencer, seja no tempo normal ou nos pênaltis, segue na luta por uma vaga na fase de grupos. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Fortaleza e Deportivo Maldonado

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Calebe; Romarinho e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Deportivo Maldonado-URU

4-3-3: Reyes; Cotugno, Cayetano, Robert Herrera e Martín Ferreira; Facundo Píriz, Alfato e Queiróz; Toledo, Matías Tellechea e Claudio Spinelli. Téc: Fabián Coito

Como Fortaleza e Deportivo Maldonado chegam para o jogo

Em termos de peças, Vojvoda pode repetir a formação que usou no Uruguai, mas também ganhou uma opção. O meia, que também pode atuar como ala pela esquerda, Lucas Crispim está de volta e oferece possibilidade até mesmo de uma mudança de esquema tático. Além disso, o comandante do Leão pode modificar algumas peças que foram abaixo na partida de ida, como o lateral-direito Tinga, por exemplo.

Os desfalques seguem os mesmos: Moisés e Pedro Rocha, no departamento médico; Pikachu e Brítez, por suspensão. Lucas Esteves, com desconforto muscular na coxa esquerda, é dúvida.

O Deportivo Maldonado também deve utilizar uma formação muito semelhante à do primeiro duelo. O meia Maximiliano Cantera segue como desfalque, por suspensão. O goleiro Reyes pode ceder lugar para Danilo Lerda. O trabalho de apronto dos uruguaios foi feito na Cidade Vozão, em Itaitinga, e incluiu um reconhecimento de gramado do Castelão.



Tags