Deportivo Maldonado x Fortaleza ao vivo pela Copa Libertadores 2023; siga transmissão

O Fortaleza terá diante do Deportivo Maldonado o início de uma nova história na Copa Libertadores. Confronto mais importante para ambas equipes neste início de ano, o duelo acontece às 21 horas desta quinta, 23, no estádio Domingo Burgueño Miguel, pelo primeiro jogo da segunda fase preliminar do certame continental. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Deportivo Maldonado x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Deportivo Maldonado x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Deportivo Maldonado e Fortaleza

Deportivo Maldonado

4-4-2: Guillermo Reyes; Guillermo Cotugno, Ángelo Cayetano, Facundo Píriz e Martín Ferreira; Nicolás Queiróz, Agustín Alfaro, Eduardo Darias e Hermán Toledo; Tomás Fernandez e Claudio Spinelli . Técnico: Fabián Coito.

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino; Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda

Como Deportivo Maldonado e Fortaleza chegam para o jogo

Para o confronto, Vojvoda tem uma lista considerável de ausências. Os atacantes Pedro Rocha e Moisés, além do meio-campista Lucas Crispim, estão entregues ao departamento médico do clube e seguiram na capital cearense.

Já Yago Pikachu e Brítez terão que cumprir suspensão pelas expulsões que sofreram em torneios da Conmebol em 2022 — o ala pelo Tricolor nas oitavas da Libertadores, enquanto o zagueiro pelo Unión Santa Fé-ARG, na mesma fase, mas pela Sul-Americana.

O Deportivo Maldonado também conta com um desfalque de peso. Trata-se de Maximiliano Cantera, responsável por 11 gols em 33 jogos pelo Verdirrojo em 2022, que vive a mesma situação de Yago Pikachu e Brítez. O Uruguaio, em 2021, foi expulso como jogador do Nacional, pela Copa Sul-Americana, e não cumpriu a suspensão desde então. Diante do Fortaleza, portanto, o meia fica fora.



