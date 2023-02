Paz admite chateação com Ceni em saída para o flamengo, mas exalta feitos

Presidente do Fortaleza relembrou a saída do ex-treinador para o Flamengo em 2020 em entrevista ao podcast Reis da Resenha, da Jovem Pan-SP

Hoje no São Paulo, o técnico Rogério Ceni faz parte da história do Fortaleza. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, relembrou a saída do ex-treinador tricolor para o Flamengo em 2020, em entrevista ao podcast Reis da Resenha, da Jovem Pan-SP. O mandatário admitiu que ficou chateado, mas exaltou os feitos de Ceni no clube.

“Quando foi a saída para o Flamengo. Ele (Rogério Ceni) tinha dado entrevista ao ‘Bem Amigos’ que não sairia do Fortaleza. Ficaria até o final do campeonato. Eu disse ‘Rogério, o seu amigo Marcelo Paz entende que você quer sair nesse momento’. O flamengo era tudo que ele sonhava. Um clube com grande estrutura, boas contratações, logística. O Flamengo iria dar tudo isso a ele. Eu disse ‘eu entendo, o seu amigo, agora o presidente do Fortaleza não entende porque você se comprometeu que não iria sair’. Então, eu fiquei sim chateado com ele naquele momento”, contou o presidente.

“Mas, eu avalio o Rogério Ceni como um cara que fez muito pelo Fortaleza. Que me ajudou muito durante o tempo que esteve lá.. Então, o que eu trago sobre ele é a lembrança de um cara que fez para cara***. Ajudou demais. Na saída para o Flamengo, eu acho que ele errou e ele sabe disso”, completou.

Marcelo Paz também comentou sobre a primeira saída do treinador, em 2019, para o Cruzeiro. “Para o Cruzeiro, eu conversei com ele. Acho que não é o caminho ideal para você neste momento. Ele quis ir e com 45 dias ele voltou. Eu sabia que aquele time funcionava com ele. Tanto é que quando ele voltou a gente deslanchou no campeonato. A volta foi tranquila. A parte financeira continuou como antes. Fez um grande trabalho. Levou a gente para a Sul-Americana. Levou a gente para o Estadual de novo”, disse.

O presidente do Fortaleza reforçou que foi pior para o Fortaleza a saída para o clube carioca. Paz relembrou os momentos de dificuldades do time que não se encontrava com outro treinador no comando. “Para mim, foi pior a saída para o Flamengo porque faltava uma semana para acabar as inscrições de jogadores. A gente não tinha quase tempo para contratar. Nosso time era muito montado para ele. Os treinadores que chegaram depois não conseguiram com aquele elenco e a gente penou, quase caiu (para a Série B do Brasileirão), nos salvamos na última rodada. Então, a saída para o Flamengo para mim foi pior para o Fortaleza”, encerrou.

Folha salarial do Fortaleza

Na entrevista, Marcelo Paz comentou sobre a sua gestão, a montagem do elenco, já que o time disputa as principais competições do continente e revelou que a folha salarial do clube é de cerca de R$ 6 milhões. O dirigente também falou sobre a criação da a Liga Forte Futebol (LFF), da qual o Fortaleza é integrante.