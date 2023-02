ABC x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

ABC x Fortaleza se enfrentam hoje, 4, às 18h30min, no estádio Frasqueirão (RN), em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza visita o ABC-RN neste sábado, 4 de fevereiro, às 18h30min, no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



ABC x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Como ABC e Fortaleza chegam para o jogo

O Fortaleza chega para a partida em um momento positivo, sobretudo pelos bons resultados obtidos neste início de ano. Em seis jogos, quatro pelo estadual e dois válidos pelo Nordestão, o Tricolor do Pici venceu todos, totalizando 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Thiago Galhardo, artilheiro do elenco em 2023, e Pochettino, principal articulador do meio-campo, são os destaques do Leão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um aspecto curioso é a semelhança de metodologia envolvendo os treinadores dos dois times, Vojvoda e Fernando Marchiori. Da mesma forma que o técnico do Tricolor, o comandante do Elefante tem o costume de variar bastante a equipe titular entre as partidas. Na atual temporada, o ABC não repetiu a escalação em nenhum dos sete jogos que disputou.

Tags