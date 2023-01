Fortaleza x Campinense ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fortaleza e Campinense se enfrentam hoje, 21, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Depois de disputar duas rodadas pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a chave e muda o foco para a Copa do Nordeste. Neste sábado, 20, o Leão do Pici estreia na competição regional contra o Campinense-PB, no Estádio Presidente Vargas.

A bola rola a partir das 17h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Campinense ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Campinense ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Campinense

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Lucas Esteves; Yago Pikachu, Hércules, Ronald, Caio Alexandre; Pedro Rocha e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Campinense

4-3-3: Otávio Passos; Railan, Anderson Alagoano, Willian e Collaço; Rogério, Guilherme Escuro e Diego Viana; Willian Anicete, Marcelinho e Ceará. Técnico: Leston Júnior.

Como chegam Fortaleza e Campinense para o jogo

Assim como nos dois primeiros compromissos da temporada, o time inicial do Fortaleza deve sofrer alterações para o duelo diante dos paraibanos. Uma das mudanças pode se dar por questões físicas, já que o zagueiro Emanuel Brítez, titular contra o Caucaia no meio da semana, foi substituído após uma pancada no quadríceps direito e é dúvida.

Além do defensor, o meia Lucas Crispim também tem presença incerta na partida deste sábado, 21. O camisa 10 foi desfalque no último jogo devido a fascite plantar no pé direito. Moisés, se recuperando de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, Lucero e Pochettino, não regularizados, são ausências confirmadas.

Diferente do Fortaleza, o Campinense passa por um momento instável na temporada. Na última sexta-feira, 13, o clube demitiu o técnico Flávio Araújo, que foi retirado do cargo após derrota para o São Paulo Crystal por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. No jogo inicial, a Raposa venceu o Queimadense por 1 a 0.

Para assumir a vaga em aberto, a diretoria da Raposa contratou o treinador Leston Júnior, velho conhecido do futebol cearense. O profissional, inclusive, estreou no novo clube no último domingo, 15, em clássico contra o Botafogo-PB, também pelo estadual. A partida terminou empatada em 2 a 2.

O Campinense tem apenas um desfalque confirmado para este sábado. O meia Tarcísio está lesionado e não entrará em campo contra o Fortaleza. Por outro lado, os atacantes Ceará, que foi regularizado no BID, e Daniel Passira, recuperado de lesão, são opções para Leston Júnior. (Com Guilherme de Andrade)



