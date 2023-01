Jogo do Fortaleza na Copinha sofre atraso por queda de luz no Estádio Bruno José Daniel

O confronto estava previsto para ser iniciado às 21h45min e sofreu um atraso por problema no gerador do estádio

O confronto entre Santos e Fortaleza, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, estava previsto para ser iniciado às 21h45min desta quinta-feira, 19. Entretanto, devido a queda de luz em um dos refletores do Estádio Bruno José Daniel, o confronto sofreu um atraso.

Segundo informações divulgadas pelo SporTV, canal responsável por transmitir o confronto, a falta de luz se deu por um problema no gerador do estádio da cidade de Santo André. Por isso, o provedor de energia acabou sendo trocado por outro, mas mesmo assim os refletores seguiram apagados.

Os atletas de linha e comissões técnicas de Santos e Fortaleza toparam começar o jogo mesmo com a iluminação prejudicada. Entretanto, os goleiros Edu Araújo (Peixe) e Bruno Guimarães (Leão) foram contrários a isso. Dessa forma, os árbitros optaram por seguir o protocolo e aguardar 30 minutos, no mínimo.

