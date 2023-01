Fortaleza vence Juventus-SP e está classificado para a próxima fase da Copinha

Na próxima fase, o Tricolor do Pici enfrenta o time que se classificar na primeira colocação do Grupo 32, que é composto por Juventude, XV de Piracicaba, Nacional-SP e Alecrim

O Fortaleza está na próxima fase da Copinha 2023. O Leão se classificou para a próxima etapa da competição nacional sub-20 ao ficar na segunda colocação do Grupo 31 com quatro pontos somados em três jogos. O Remo foi a outra equipe do chaveamento a se classificar, com sete pontos.

O Tricolor do Pici disputou nesta terça-feira, 10, o terceiro jogo da fase de grupos da competição nacional, quando venceu o Juventus-SP por 2 a 1. Aos 16 minutos, Patrick abriu o placar após receber cruzamento de escanteio e cabecear na pequena área. O empate da equipe paulista ocorreu aos 40 minutos, com Yormax. A confirmação da vitória ocorreu aos aos 30 minutos. Riquelme foi o autor do segundo tento do Fortaleza.

Na próxima fase, o Tricolor do Pici enfrenta o time que se classificar na primeira colocação do Grupo 32, que é composto por Juventude, XV de Piracicaba, Nacional-SP e Alecrim. O chaveamento terá seus classificados definidos nesta quarta-feira, 11.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags