Elenco do Fortaleza ganha folga nesta segunda, mas lesionados comparecem ao Pici

Enquanto a maioria do elenco do Fortaleza ganhou folga nesta segunda-feira, 17, os jogadores que estão sob cuidados do departamento médico do estiveram no centro de excelência Alcides Santos, pela manhã, para dar sequência ao tratamento de lesões.

O zagueiro Marcelo Benevenuto e os volantes Fabrício Baiano e Lucas Sasha estiveram na área de fisioterapia do Tricolor, cumprindo os trabalhos de recuperação. O primeiro trata uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto os outros dois cuidam de um estiramento na panturrilha esquerda e um trauma na parte das costelas, do lado direito.

Depois da fisioterapia, os três ainda correram ao redor do gramado. Eles têm uma semana pela frente para se recuperar e tentar ganhar condição de jogo para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá na próxima segunda-feira, 24, às 20 horas.

Para a partida, o Tricolor tem três desfalques certos. Caio Alexandre foi expulso na partida contra o América-MG e por isso cumprirá suspensão, assim como Romarinho e Tinga, que tomaram o terceiro cartão amarelo.

A reapresentação geral do Fortaleza está marcada para esta terça-feira, 18, às 16 horas, na sede do clube.

