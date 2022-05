Fortaleza x Alianza Lima: veja os cenários para o Leão se manter vivo na Libertadores

O Tricolor do Pici precisa vencer o Alianza Lima fora de casa se não quiser depender do resultado da partida entre River Plate e Colo-Colo para ter chances de avançar na Libertadores

O Fortaleza visita o Alianza Lima nesta quarta-feira, 18, para manter vivo o sonho de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Em terceiro no Grupo F e com quatro pontos na tabela, o Tricolor está a três de distância para o segundo colocado, o Colo-Colo, que tem sete.

O Esportes O POVO traçou os cenários possíveis para o Leão do Pici chegar na última rodada contra o Colo-Colo com chances de classificação, confira abaixo.

Vitória do Fortaleza

Uma vitória do Fortaleza sobre o Alianza Lima é o único resultado em que o time de Juan Pablo Vojvoda não precisaria de uma combinação de cenários para chegar vivo à última rodada, uma vez que o Tricolor chegaria a sete pontos e, em caso de vitória do Colo-Colo sobre o River Plate, a distância para os chilenos na tabela permaneceria a mesma.

Neste caso, o Fortaleza, além de vencer, precisaria tirar a diferença no saldo de gols, se necessário. Já na hipótese de empate ou derrota dos chilenos para os argentinos, o Tricolor precisaria de apenas uma vitória simples no último jogo para conseguir a classificação, visto que o Leão saltaria para 10 pontos, enquanto o “Cacique” chegaria a no máximo oito.

Uma vitória do Colo-Colo sobre o River Plate poderia, inclusive, complicar a vida do "Millonario" na competição e, matematicamente, o Fortaleza teria chances de se classificar em primeiro do grupo, já que neste cenário existiria a possibilidade das três equipes finalizarem a fase de grupos com 10 pontos, e o critério de desempate seria definido, a princípio, pelo saldo de gols.

Empate do Fortaleza e tropeço do Colo-Colo

Caso o Fortaleza empate contra o Alianza Lima no Peru, o time já não dependeria só de si e teria que torcer para um tropeço do Colo-Colo diante do River Plate. Com este cenário, o Tricolor chegaria a cinco pontos e os chilenos iriam a no máximo oito, mantendo a diferença de três pontos e obrigando o Leão do Pici a ir para o último jogo precisando vencer por, pelo menos, dois gols de diferença.

Na hipótese de empate do Fortaleza e derrota do Colo-Colo, a equipe cearense chegaria à última rodada a dois pontos de distância e precisando somente de uma vitória simples para se classificar para as oitavas de final. Uma vitória chilena neste cenário desclassificaria matematicamente o Leão do Pici da competição.

Derrota do Fortaleza e derrota do Colo-Colo

Uma derrota do Fortaleza para o Alianza Lima colocaria em cheque às chances do Tricolor de avançar de fase, isso porque o Colo-Colo não poderia somar pontos contra o River Plate, pois, caso contrário, o “Cacique” garantiria matematicamente a vaga nas oitavas de final de forma antecipada.

Já se ambas equipes perderem, a diferença de três pontos seria mantida e o Fortaleza chegaria ao confronto decisivo precisando vencer e tirar a diferença no saldo de gols, caso necessário.

E além de disputar a vaga contra os chilenos, o Tricolor também disputaria contra os peruanos, uma vez que o Alianza Lima chegaria a quatro pontos na tabela e enfrentaria o River Plate já classificado na última rodada, uma vez que há chance de "Los Potrillos" finalizar a fase de grupos empatando em pontos com Fortaleza e Colo-Colo, com todos com sete, e o segundo colocado do grupo seria definido pelo saldo de gols.

