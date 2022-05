Alianza Lima x Fortaleza  ao vivo pela Libertadores 2022; siga transmissão

Alianza Lima e Fortaleza se enfrentam hoje, 18, às 23 horas, no estádio Nacional do Peru, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Para manter o sonho vivo de classificação na Libertadores, o Fortaleza precisa vencer hoje, às 23 horas, o Alianza Lima no Estádio Nacional. Em meio à pressão pela lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe do Pici deixa de lado, por ora, os objetivos no certame nacional para buscar uma façanha no torneio continental. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Alianza Lima x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Alianza Lima x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Alianza Lima e Fortaleza

Alianza Lima

4-4-2: Ángelo Campos; Yoni Vílchez, Ramos, Portales e Rojas; Benítez, Josepmir Ballon, Jairo Concha e Lavandeira; Hernán Barcos e Aguirre. Téc: Carlos Bustos

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Felipe, Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Renato Kayzer e Moisés. Téc: Vojvoda

Como chegam Alianza Lima e Fortaleza para o jogo

Para o embate decisivo, o técnico Vojvoda tem baixa importante no setor ofensivo. Silvio Romero, vice-artilheiro da equipe, com nove gols, cumpre suspensão por expulsão no jogo contra o River Plate, no Castelão. Renato Kayzer é o favorito para assumir o posto e fazer dupla com Moisés.

Em relação ao time que encarou o Botafogo-RJ, Vojvoda deve mexer na zaga, promovendo a volta de Titi no lugar de Ceballos, que foi expulso infantilmente no primeiro tempo. Recuperado de conjuntivite, Max Walef não viajou para a capital peruana. Marcelo Boeck e Fernando Miguel disputam a posição na meta.

No meio de campo, a expectativa é de que Vojvoda mantenha o trio Hércules, Felipe e Lucas Lima. Mas uma mudança em uma das peças não será nenhuma surpresa, tendo em vista que o setor é um dos que mais muda de uma partida para outra. O argentino pode colocar um volante com mais força física, no caso Jussa ou Zé Welison.

O Alianza Lima chega motivado para o reencontro com o Fortaleza. No Castelão, os peruanos perderam por 2 a 1. De lá pra cá, a equipe comandada por Carlos Bustos não perdeu mais. Os Blanquiazules engataram sequência invicta de quatro jogos: três vitórias no campeonato nacional e um empate com o Colo-Colo na Libertadores.

O objetivo principal dos peruanos é conquistar a vaga para a Sul-Americana. Artilheiro do time com seis gols, Hernán Barcos é a esperança de gols do torcedor do Alianza. O argentino com passagens pelo futebol brasileiro marcou dois gols nos últimos dois jogos.

