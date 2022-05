Escalação: como Botafogo e Fortaleza vão a campo pela Série A

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, 15, às 18 horas, no estádio Nilton Santos (RJ), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Veja escalação confirmada das equipes

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 15 de maio (15/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:



ESCALAÇÕES

Botafogo

4-3-3: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Lucas Fernandes, Tchê Tchê, Luis Oyama; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luis Castro

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

