Fortaleza x Vitória ao vivo pela Copa do Brasil 2022; siga transmissão

Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza estreia na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 20, a partir das 19 horas, contra o Vitória-BA. O duelo de leões no Castelão será válido pela ida da terceira fase do torneio. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de maio, no Barradão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Fortaleza e Vitória

Fortaleza

Max Walef, Ceballos, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Felipe, Lucas Lima, Crispim); Romero e Moisés. Téc: Vojvod

Vitória

Lucas Arcanjo; Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes, Iury; João Pedro, Léo Gomes, Jadson; Tréllez, Alisson Santos. Téc: Geninho

Como chegam Fortaleza e Vitória para o jogo

Enquanto o rubro-negro baiano vem de uma trajetória de eliminação do Castanhal-PA, com um empate, e do Glória-RS, com triunfo por 2 a 0, o Tricolor caiu direto na terceira fase pelo fato de ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores da América. Os dois vão se enfrentar devido sorteio.

Apesar do mau momento, o favoritismo é do Fortaleza. Além de se tratar de um embate entre um clube da Série A e outro da Série C, o Vitória vive uma crise financeira e técnica há alguns anos. O Leão da Barra sequer passou da primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na pré-Copa do Nordeste e perdeu os dois jogos que disputou na Terceirona até aqui — vem de derrota em casa para o Floresta.

