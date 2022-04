Fortaleza lança novo uniforme para a disputa da Copa Libertadores

O Fortaleza lançou, nessa sexta-feira, 8, o sua nova camisa para a disputa da Copa Conmebol Libertadores 2022. Denominada "La Dorada", a nova linha é inspirada na lenda de El Dorado e possui modelos na versão masculina e feminina.

A camisa tem a cor branca, com gola bege e mangas e número dourados, além de outros detalhes na parte frontal, que mostram um mapa e o escudo envolto a uma rosa dos ventos, com as pontas vermelhas e azuis.

O simbolismo mítico do El Dorado representado em cada detalhe.



À venda nas lojas oficiais e site: https://t.co/KNtDSEQ027



Mateus Lotif/FEC#LaDoradaTricolor #Leao1918 pic.twitter.com/ibMsBSANbf
April 8, 2022

As camisas estão à venda nas lojas virtual e físicas do clube. Os modelos femininos custam R$ 289,90 e os masculinos R$ 299,90. Outras linhas serão lançadas nos próximos dias, como a juvenil, infantil e tamanhos especiais.

