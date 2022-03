Liga confirma Copa do Nordeste em 2023, mas tem preocupação com o valor das cotas

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Alexi Portela afirmou que tem aval da CBF para seguir com o torneio regional no ano que vem, mas precisará correr atrás para cobrir dinheiro de rescisão com a Turner

A edição de 2023 da Copa do Nordeste está garantida. A informação foi confirmada pelo presidente da Liga do Nordeste, Alexi Portela, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 31.



Havia uma dúvida sobre a continuidade do torneio, uma vez que o contrato que a Liga tinha com a CBF, que garantia espaço para a competição no calendário nacional, se encerra neste ano. Apesar da renovação ainda não estar assinada, Portela disse que se reuniu com o novo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, e teve resposta positiva.

"A gente já conversou sobre a continuidade da competição com a CBF e o presidente nos garantiu a continuação. A gente está garantido para 2023 e acho que, como é uma competição vitoriosa, não vamos ter problema (em continuar nos anos posteriores). Não assinamos ainda porque o presidente viajou para o Catar (sorteio da Copa do Mundo), mas não vai ter problema nenhum e a competição vai acontecer em 2023", afirmou o presidente da Liga do Nordeste.

Alexi Portela ressaltou, inclusive, que já se planeja a pré-Copa do Nordeste, que é a fase eliminatória que define os últimos participantes da etapa de grupos, o que é um indício de que o formato deve se manter o mesmo.

Quanto a mudanças nas cotas de participação e avanço do torneio, o dirigente foi cauteloso e disse que será necessário primeiro cobrir um valor que a Liga recebia até este ano da Turner (dona dos extintos canais Esporte Interativo), oriundo do rompimento do contrato de transmissão.

"A Turner estava pagando, todo ano, uma parte da rescisão contratual, mesmo não transmitindo. A gente recebia um valor em torno de R$ 20 milhões e não vai mais ter, então a gente tem que, pelo menos, cobrir esse valor para não reduzir as cotas", explicou.

Quando for para assinar o novo contrato com a CBF, a Liga do Nordeste deve pedir mais cinco anos de garantia e Portela acredita que a mentora vai aceitar.

