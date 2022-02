FutCast analisa os poucos minutos de Silvio Romero pelo Fortaleza

Nas duas partidas em que disputou contra Ceará e Náutico pela Copa do Nordeste, o atacante saiu do banco para entrar no segundo tempo

O argentino Silvio Romero, principal reforço do Fortaleza para a temporada 2022, atuou por pouco mais de 45 minutos com a camisa tricolor. Nas duas partidas em que disputou contra Ceará e Náutico pela Copa do Nordeste, o atacante saiu do banco para entrar no segundo tempo. A expectativa é de que ele seja titular contra o Botafogo-PB nesta terça-feira, 15.

O FutCast debateu sobre os minutos de Romero em campo pelo Tricolor até o momento. Ouça abaixo as análises de Lucas Mota e Thiago Minhoca no programa (a partir de 33min42s):

