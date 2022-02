Lucas Lima pode virar protagonista do Fortaleza em 2022? FutCast analisa

FutCast deste semana analisa estreia do Fortaleza na temporada de 2022. Lucas Lima foi um dos destaques do Leão na goleada aplicada por 5 a 0 sobre o Sousa-PB

O FutCast desta semana analisa a estreia do Fortaleza em 2022 com goleada de 5 a 0 sobre o Sousa-PB, na Copa do Nordeste. Entre os temas específicos abordados sobre o primeiro jogo do Leão, os jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro debateram sobre o desempenho de Lucas Lima e se o meia ainda tem condições de se tornar protagonista na equipe do Pici nesta temporada.

Ouça abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags