Henrique Gurgel, do Fortaleza, vai representar o Brasil no Open de Natação Paralímpica da Colômbia

Competição acontecerá em Medellín, entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. Henrique já medalhou três vezes no evento e chegará como campeão brasileiro e pan-americano

O atleta paralímpico cearense Henrique Gurgel, que tem parceria com o Fortaleza Esporte Clube, será um dos dois brasileiros a disputar o Open Internacional de Natação Paralímpica da Colômbia, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. Além dele, Sheldon Breno, da Associação Cearense de Esporte Adaptado (Acea) também estará presente no evento.

Atual campeão brasileiro e universitário de natação paralímpica, nas provas de 150m medley e 50m costa, pela categoria S5, Henrique já disputou o essa competição na Colômbia outras vezes e medalhou em 2016, 2017 e 2019. Já Sheldon vai disputar o Open da Colômbia pela primeira vez. Ele pertence a categoria S6.

As disputas vão acontecer nas piscinas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, na cidade de Medellín, e é uma oportunidade de pontuar no ranking da natação da América do Sul e se garantir entre os melhores atletas da Colômbia e entre outros países participantes.

Além de ser um dos únicos brasileiros confirmados na competição, Henrique será o primeiro paratleta a representar um time de futebol na história do Open Internacional de Natação da Colômbia. Além dos colombiano em si, paratletas do Equador, Chile, México, Venezuela, Panamá entre outros vão participar.

O diretor de Esportes Olímpicos do Tricolor, Roberto Moreira. “Para nós (instituição) é de suma importância, pois estamos vencendo fronteiras, estamos colocando a marca Fortaleza em outro país e dentro de uma competição de alto nível”, comentou.

Henrique Gurgel é atleta do Fortaleza (Foto: Thaís Pontes/Fortaleza)



As categorias em que Henrique Gurgel vai concorrer são: 150m medley, 50m peito, 50m costa e 50m livre, 200m livre, 100m costas e 50m peito. Sheldon Breno cairá na água pelos 100m livre, 400m livre e 100m peito.

“É uma grande responsabilidade representar o país, levar nossa bandeira a uma das maiores competições internacionais e com o objetivo de trazer bons resultados e elevar o nome do nosso Brasil ao lugar mais alto do pódio”, disse Henrique Gurgel.



