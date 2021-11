Fortaleza faz parceria com time de vôlei feminino e aumenta presença para 15 modalidades

A marca Fortaleza Esporte Clube passará a ser vista em mais uma modalidade esportiva. A Diretoria de Esportes Olímpicos do clube fechou parceria com o Fênix Voleibol Clube, time feminino de vôlei criado em 2015 e que faturou as últimas três edições da Liga Cearense de Vôlei (2017, 2018 e 2019 — não houve disputa em 2020).

Com a parceria, o Tricolor passa a estar representado em 15 diferentes esportes. Além do futebol, que é o carro chefe, o Fortaleza também disputa competições de basquete, handebol, futsal, beisebol, hóquei, polo aquático, e-Sports, futebol americano, surfe e o próprio vôlei, além de modalidades para paratletas como natação paralímpica, basquete em cadeira de rodas, power soccer e paratletismo.

Com a junção das marcas, o time passou a se chamar Fênix/Fortaleza Vôlei e com essa nomenclatura já foi campeão do torneio de independência do Círculo Militar, no dia 7 de setembro, e vice-campeão do torneio Enel/FEVECE, realizado dia 2 de novembro. Apesar do anúncio da parceria ter sido feito em novembro, desde setembro que a junção se deu.

O diretor de Esportes Olímpicos do Fortaleza, Roberto Moreira, celebra a entrada do clube numa modalidade tão popular como o vôlei e projeta a equipe em competições nacionais em um futuro próximo.

“O vôlei é uma paixão nacional, nós sabemos que tem muita gente que ama o voleibol e que gostaria de se sentir representado por um clube como o Fortaleza e para isso nós fechamos com uma equipe já existe que se chama Fênix e a partir de agora Fênix/Fortaleza, equipe que disputa o Campeonato Cearense, Campeonato Norte-Nordeste e que se Deus quiser esse ano vai almejar conquista”, disse.

O técnico do Fortaleza/Fênix, Francisco Martins, acredita que a parceria tende a trazer mais visibilidade para a equipe e para o voleibol feminino no Estado do Ceará em si.

“Reconhecendo o Fortaleza como a maior força do futebol cearense e conhecedor do interesse do clube em abrir novas frentes para continuar com seu crescimento, visando agora os esportes olímpicos, o Fênix Vôlei se apresenta para ajudar nesse projeto”, comentou.



