Fortaleza é o único semifinalista que disputa a Copa do Brasil 2021 desde o início

O Fortaleza acumula R$ 17,21 em premiações pelas classificações na Copa do Brasil. O clube do Pici, que completa 103 anos nesta segunda-feira, 18, é o único entre os semifinalistas da competição que está desde a primeira fase do torneio.

O adversário da semifinal, o Atlético-MG, entrou na competição direto na terceira fase por ter sido um dos brasileiros classificados para Libertadores 2021. É o mesmo caso do outro semifinalista, o Flamengo, que enfrenta o Athletico-PR na semi. Os paranaenses também entraram nesta mesma etapa da competição por ter terminado na nona colocação do Brasileirão 2020.

Para chegar até a semifinal, o Leão venceu o Caxias (primeira fase), Ypiranga (segunda), Ceará (terceira), CRB (oitavas de final) e São Paulo (quartas). O Tricolor é o participante desta edição da Copa do Brasil que mais faturou com premiações. Os adversários acumulam R$ 15,15 mi cada um.

Caso avance para a final, o Fortaleza pode faturar ainda R$ 23 milhões, premiação do vice, ou R$ 56 milhões, cota para o campeão do torneio em 2021.

O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 20, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo da ida da semifinal. O jogo da volta está marcado para o dia 27 de outubro, no Castelão.



