Fortaleza x Grêmio tem mais de 3 mil check-ins e 300 ingressos vendidos

Com venda de ingressos aberta para público em geral, 344 torcedores compraram bilhetes para o jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza já registrou 3.311 check-ins de sócio-torcedores para a partida desta quarta-feira, 13, às 20h30min, no Castelão, contra o Grêmio. Com venda de ingressos aberta para público em geral, 344 torcedores compraram bilhetes para o jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Fortaleza e Grêmio terá 10% da capacidade do estádio, 6.200 lugares, liberados para receber a torcida do Tricolor do Pici, seguindo protocolo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

Para comprar o ingresso ou, no caso dos sócios, fazer o check-in, é necessário realizar o cadastro da carteira digital de vacinação obtida via aplicativo do ConecteSUS, para comprovar as duas doses — ou dose única — da vacina há ao menos 15 dias. Outra exigência é o uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2). Não será aceito a utilização de máscara de pano, por exemplo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entorno do estádio, os torcedores irão se deparar com barreiras de checagem de ingressos ou check-in dos sócios para evitar aglomerações. Não serão vendidos ingressos no local, assim como também não haverá a venda de bebidas alcóolicas.

Os ingressos vendidos de forma avulsa, pelo site Bilheteria Virtual, variam entre R$ 40 e R$ 220, de acordo com o setor do estádio. Planos Leão da Galera e Recarga têm 50% de desconto. Confira os valores:

Inferior Norte/Sul: R$ 80,00/ R$ 40,00

Superior Norte/Sul: R$ 100,00/ 50,00

Superior Central: R$ 120,00/ R$ 60,00

Bossa Nova: R$ 150,00/ R$ 75,00

Premium: R$ 220,00/ R$ 110,00

Tags