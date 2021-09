Fortaleza visita Sport em duelo nordestino e busca voltar a vencer na Série A

Na Arena Pernambuco, Tricolor encara Rubro-Negro, que está na vice-lanterna, e mira fim de jejum de 50 dias no Brasileirão para seguir no G-4. Tinga e Felipe retornam à equipe

Longe de casa, diante de um adversário frágil e com a necessidade de voltar a vencer para seguir no G-4, o Fortaleza entra em campo neste domingo, 26, contra o Sport-PE, a partir das 18h15min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quarta colocação da Série A, com 33 pontos, o Tricolor não obtém um resultado positivo na competição há seis jogos - três empates e três derrotas em sequência. O último triunfo foi há exatos 50 dias: 3 a 2 sobre o Palmeiras-SP, no Allianz Parque, em 7 de agosto.

Os tropeços fizeram a equipe do Pici perder uma posição na tabela, mas ainda dependendo apenas das próprias forças para seguir entre os quatro primeiros colocados. No pior cenário da rodada, cairia para a quinta posição, ultrapassado pelo RB Bragantino-SP; na projeção mais positiva, passaria o Flamengo-RJ e subiria para terceiro. Há também a possibilidade de manter o atual lugar.

O rival nordestino também amarga jejum no Brasileirão. A última vitória do Rubro-Negro de Recife foi em 1º de agosto, quando bateu o Bahia por 1 a 0, em outro confronto regional. Desde então, foram quatro reveses e três igualdades, o que fez o Leão da Ilha cair para a penúltima posição - a seis pontos de distância da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Para o compromisso na Arena Pernambuco, o técnico Juan Pablo Vojvoda volta a contar com o lateral-direito e zagueiro Tinga, que cumpriu suspensão, e o volante Felipe, recuperado de lesão no tornozelo. O camisa 2 assume o posto de Daniel Guedes, enquanto o meio-campista entra no lugar de Matheus Jussa. Em contrapartida, o atacante David fica fora do confronto em razão do cartão vermelho recebido contra o Inter.

Já o Sport-PE não terá o zagueiro Rafael Thyere, suspenso, o que abre espaço para a entrada de Pedro Henrique. O volante Zé Welison, ausente do último duelo por questões contratuais, e o meia Thiago Lopes e o atacante Tréllez, recuperados de lesões, voltam a ser opções para Florentín. Além disso, o comandante rubro-negro passa a contar com os recém-contratados Nicolás Aguirre e Vander.

Sport-PE x Fortaleza

Sport-PE

4-3-3: Maílson; Hayner, Pedro Henrique, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Hernanes; Everaldo (Tréllez), André e Paulinho. Técnico: Gustavo Florentín

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e Ángelo Henríquez. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE

Data: 26/9/2021

Horário: 18h15min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Lilian da Silva Fernandes Bruno/RJ

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

