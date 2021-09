Felipe Alves ou Marcelo Boeck: quem deve ser titular do Fortaleza? Comentarista opinam

No episódio 173 do FutCast, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro analisam disputa por posição entre os goleiros do Tricolor e as opções de Juan Pablo Vojvoda

Um mês após a troca na posição, o gol do Fortaleza volta a ser palco de disputa entre os ídolos Marcelo Boeck e Felipe Alves para a sequência da temporada. O tema foi debatido no episódio 173 do FutCast, o podcast do O POVO sobre o futebol cearense.

Antes titular absoluto, o camisa 12 se lesionou em julho, retornou no Clássico-Rei diante do Ceará e falhou nos gols do arquirrival. Com bom desempenho durante a ausência do paulista de 33 anos, o camisa 1 assumiu a titularidade a partir do início de agosto, mas também cometeu erros, principalmente na derrota para o Bahia.

Com apresentação de Thiago Minhoca e comentários de Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisou a possibilidade de nova mudança na meta tricolor. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Gerson Barbosa - Primeiro, eu acho que o Felipe Alves nem deveria ter ido para o banco de reservas, deveria ter continuado como titular. Eu entendo que o Boeck teve momentos positivos no Fortaleza, é ídolo da torcida. Quando entrou agora, foi bem naquelas primeiros jogos, entregou até mais do que se esperava depois de tanto tempo no banco de reservas. Depois, o Felipe Alves retorna para o clássico, comete erros e vai para o banco de reservas. Acho que ele deveria ter continuado. Ele é mais goleiro, é o goleiro titular do Fortaleza. Sei que a torcida do Fortaleza tem um carinho muito grande pelo Boeck e eu entendo, é um baita de um goleiro. O Fortaleza realmente está bem servido nessa situação. Já que o Boeck é o titular na cabeça do Vojvoda, não vai ser também por um ou dois jogos cometendo erros que ele tem que ir para o banco. Também não é suficiente pelo mesmo argumento que usei sobre o Felipe Alves.

Afonso Ribeiro - O Vojvoda caiu em uma encruzilhada que ele mesmo armou. O Felipe era o titular, ele fez a troca depois das falhas no clássico e aí o Boeck falhou agora. Ele vai trocar também o goleiro que falhou ou vai quebrar o critério? Não achava antes que era motivo, por um jogo, para você rifar um jogador que foi muito importante, mas ele fez a troca e deu certo, o Boeck foi bem. E não acho que seja momento de trocar agora que o Boeck falhou. Nessas questões, pesa muito a mensagem que se passa para o grupo. Um jogador falhar e imediatamente perder a posição quebra um pouco a confiança do próprio jogador em si e do elenco.

Ouça abaixo o episódio completo do FutCast:

