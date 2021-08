São Paulo 2 x 2 Fortaleza: confira a análise pós-jogo

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 25, para enfrentar o São Paulo no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi um dos principais temas de debate do episódio 171 do FutCast, o podcast do O POVO sobre o futebol cearense.

Entre as discussões, a equipe do FutCast opinou sobre o favoritismo do Fortaleza diante do São Paulo no Morumbi. No primeiro turno da Série A 2021, o Tricolor do Pici superou os paulistas pela primeira vez na história fora de casa. Na ocasião, alguns jogadores importantes do adversário, como Daniel Alves, Miranda, Luciano e Rigoni não estiveram em campo.

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisou o assunto favoritismo no duelo entre Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Afonso Ribeiro - O São Paulo vem em um momento de recuperação no Brasileirão, vinha bem na Libertadores até a eliminação para o Palmeiras. Vem fazendo uma Copa do Brasil interessante. A gente viu no jogo pelo Brasileirão que o Fortaleza ganhou. Os modelos de Crespo e Vojvoda se encaixam um na deficiência do outro. O Fortaleza ganhou, mas o São Paulo teve boas chegas e chances também de vencer. Pelo momento mesmo do Fortaleza ser mais favorável, tem aí um certo favoritismo. Claro que do outro lado é o São Paulo, um time com jogadores de muita qualidade, vai jogar dentro de casa. Mas para o confronto geral, o Fortaleza tem sim o favoritismo.

Gerson Barbosa - Tem sim um pouco de favoritismo para o Fortaleza. O São Paulo chega em um momento não muito bom, eliminado da Libertadores, com algumas dificuldades, embora venha de vitória contra o Sport. Pelo momento e pela confiança no trabalho, o Fortaleza tem favoritismo, ainda mais que decide em casa onde é muito forte. É o melhor mandante da Série A. O trabalho do Vojvoda no Fortaleza passa mais confiança do que o Crespo no São Paulo.

Thiago Minhoca - (O Fortaleza) chega (com o favoritismo) pelo que apresentou até aqui. Mas é importante exemplificar determinados jogos. O Fortaleza venceu o São Paulo fora de casa, mas na época o São Paulo não tinha o Rigoni, Miranda. Tiveram jogadores importantes que não jogaram contra o Fortaleza. Esse São Paulo que vai jogar (no duelo pela Copa do Brasil) é mais forte. Vai ter o Daniel Alves também que não esteve naquele jogo. Vai ser um jogo mais pesado. Fortaleza tem que aprimorar mais a atenção. Acho que para esse jogo já vai ser um duelo em que o Fortaleza tem um favoritismo mais leve. Espero um duelo muito interessante. O Fortaleza é bastante organizado e o São Paulo também tem boas peças.

Veja abaixo o episódio completo do FutCast (trecho sobre o favoritismo do Fortaleza a partir de 53:35):

