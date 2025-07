Fluminese x Al-Hilal pelo Mundial de Clubes: veja escalação provável, desfalques e retrospecto

Ainda que o time brasileiro tenha se agigantado após vencer a vice-campeã da Champions League, Inter de Milão, por 2 a 0 — além de ter dominado o jogo no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na fase de grupos —, o elenco comandado por Renato Gaúcho prevê dificuldades diante de um dos times mais ricos do mundo. O adversário, multicampeão saudita e asiatico, desbancou o Manchester City nas oitavas de final, conforme pontuado por Martinelli e por Fuentes antes do embate. Para o lateral colombiano, a dedicação precisa ser redobrada.

Em busca de, tal qual canta o próprio hino, ser "o clube que orgulha o Brasil", o Fluminense entra em campo nesta sexta-feira, 3, com a gana de se tornar o primeiro time brasileiro classificado às semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. Às 16 horas, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o poderoso Al-Hilal, da Arábia Saudita, no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos, numa batalha que o clube tem tratado como "Davi contra Golias".

Além da baixa do defensor, os cartões devem ser a única grande preocupação tricolor caso o time carioca avance para as semifinais, já que o elenco conta com sete atletas pendurados, podendo ficar de fora de mais um jogo decisivo. São eles: Martinelli, Arias, Cano, Nonato, Keno, Thiago Santos e Freytes. Nas semifinais, os cartões estarão zerados, para evitar suspensão na decisão.

"Até um pouco mais (de dedicação que os jogos anteriores). Sempre se pode entregar mais em partidas de eliminatórias. O resultado não controlamos, mas a atitude, sim", frisou ele em companhia do volante Martinelli, que salientou que as dificuldades do jogo não vão ocorrer apenas pelo abismo financeiro entre os clubes, mas pela qualidade técnica do adversário.

Fluminense x Al-Hilal pelo Mundial: como chega o time asiático

Do lado do Al-Hilal, o desgaste físico é o principal oponente. O clube saudita não poderá contar com o grande ídolo Salem Al-Dawsari por uma lesão no músculo posterior da coxa. Além dele, Abdullah Al-Hamddan possui uma lesão na panturrilha — que deve mantê-lo fora do jogo. O artilheiro do time, Aleksandar Mitrovic, bem como Mosab Al-Juwair, são dúvidas. Pelo desgaste, Mitrovic vem sendo, inclusive, substituído pelo brasileiro Marcos Leonardo.

Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de conquistar uma classificação histórica ante a Inter de Milão, o Fluminense agora terá mais uma missão complicada no Mundial de Clubes. O adversário da vez é o bilionário Al-Hilal, que tem um dos elencos mais caros do mundo e chega ao embate confiante após eliminar o Manchester City de Pep Guardiola. A expectativa, portanto, é de um jogo complicado para os brasileiros. Com isso, mais do que nunca, Renato Portaluppi terá que se reinventar mais uma vez e preparar uma estratégia certeira para poder seguir na competição. Sem dúvidas, um jogo de xadrez dentro das quatro linhas", frisou o repórter do O POVO.

Fluminense x Al-Hilal pelo Mundial: ficha técnica

Data: 04/07/2025