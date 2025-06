Ex-Fortaleza, Hércules será titular na estreia do Fluminense no Mundial de Clubes

O volante Hércules, ex-Fortaleza, será titular na estreia do Fluminense no Super Mundial de Clubes da Fifa. Os cariocas enfrentarão o Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira, 17, no duelo entre os favoritos do Grupo F da competição.

Antes de ser negociado com o Tricolor das Laranjeiras, Hércules defendeu o Fortaleza por quatro temporadas, entre 2021 e 2024.