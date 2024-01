Fluminense: Keno projeta reencontro contra o Al-Ahly na semifinal do Mundial de Clubes

Atacante do Tricolor das Laranjeiras já atuou no Egito e encarou o adversário em duas oportunidades. Novo duelo será nesta segunda-feira, 18, às 15 horas (de Brasília)

O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira, 18, às 15 horas (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita. Os tricolores vão enfrentar o Al-Ahly, do Egito, que surpreendeu ao vencer o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pelo placar de 3 a 1.

O confronto contra os egípcios será o primeiro para quase todos os jogadores do elenco. No entanto, o atacante Keno já enfrentou a equipe quando atuou no futebol do Egito.

"Enfrentei o Al-Ahly duas vezes quando joguei no Egito e saí vencedor. Assisti ao jogo deles aqui. É um time muito aguerrido, não mudou nada de quando joguei contra eles. Tomara que a gente possa surpreendê-los", disse o atleta.