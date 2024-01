"Fazer o nosso melhor": Diniz revela sonho antigo do Mundial pelo Fluminense e projeta semi

Treinador destaca que Tricolor das Laranjeiras não chegou ao torneio por "casualidade" e mira confronto diante do Al-Ahly, do Egito, nesta segunda-feira, 18

O técnico Fernando Diniz está a algumas horas de disputar seu primeiro Mundial de Clubes da carreira, assim como o Fluminense é debutante no torneio. O treinador falou sobre a trajetória que levou o time ao atual momento e projetou a semifinal, diante do Al-Ahly, do Egito.

O Fluminense pega o Al-Ahly nesta segunda-feira, 18, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Rei Abdullah. Os egípcios eliminaram o badalado Al-Ittihad, que perdeu de 3 a 0 na fase anterior e foi desclassificado do Mundial de forma precoce com relação ao que se esperava do time e seu elenco — que conta com Fabinho, Kanté e Benzema.

Do outro lado da chave, o Manchester City entra em campo na terça-feira, 19, no mesmo local e horário, para enfrentar o Urawa Red Diamonds, do Japão. A equipe japonesa passou pelo León, do México, ao vencê-los por 1 a 0 e agora pegará o atual campeão da Champions League. A final está marcada para o dia 22 de dezembro.