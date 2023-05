Fluminense prepara volta de Marcelo para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil

O Fluminense busca a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, os tricolores precisam vencer o Flamengo, nesta quinta-feira, 1º, no Maracanã. A partida de volta das oitavas de final acontece às 20 horas (de Brasília).

Para esta partida, o Fluminense espera contar com o retorno do lateral-esquerdo Marcelo. O jogador vem se recuperando de um problema na panturrilha.

Marcelo saiu de campo ainda no primeiro tempo no confronto de ida contra os rubro-negros, que aconteceu no dia 16 de maio. Desde então, vem realizando tratamento intensivo. Assim, foi baixa para o técnico Fernando Diniz nos jogos contra Botafogo e Corinthians, pelo Brasileiro, e The Strongest, pela Libertadores.

A comissão técnica do Fluminense não confirmou se Marcelo vai atuar no confronto de volta na Copa do Brasil. Com o lateral-esquerdo em campo, os tricolores ainda não foram derrotados neste ano.

O treinador tricolor não poderá contar com Felipe Melo, que foi expulso no empate sem gols na ida.