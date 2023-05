Após derrota do Fluminense, Diniz critica jogos na altitude: "Coisa quase criminosa"

Treinador do Tricolor das Laranjeiras destacou a diferença de atuar na Bolívia depois da derrota para The Strongest: "É muito desigual jogar aqui"

O Fluminense perdeu os 100% de aproveitamento na Libertadores ao ser derrotado pelo The Strongest, da Bolívia, na última quinta-feira, 25. A equipe foi derrotada por 1 a 0, no estádio Hernando Siles, em La Paz, e mesmo assim, os tricolores seguem na liderança do grupo D.

O técnico Fernando Diniz poupou quase todos os titulares, mas criticou os jogos na altitude.

"Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa. Ninguém está preparado para isso. Os times estão no nível do mar e quando você vem pra cá, é outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio jogar aqui na estreia, com o time titular, tomou três e poderia ter tomado mais porque é muito diferente o jogo", disse o treinador do Fluminense.

"E não é só o desgaste físico, o jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Cai, de maneira drástica, a qualidade do jogo", completou.

Para Diniz, o princípio de igualdade não acontece em duelos na altitude em competições sul-americanas.

"Jogar nesse tipo de altitude tem que ficar registrado que o princípio da igualdade ele fica maculado, porque não é igual. É muito desigual jogar aqui. Para todo mundo. Não sei qual é a medida... mas não dá para jogar aqui. As pessoas vêm porque é obrigado a vir jogar. Mas não é uma coisa aceitável jogar acima de 3 mil metros. Quando bate 2.600 m já muda bastante, mas acima de 3 mil é muito pior", declarou.

O Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. Os tricolores encaram o Corinthians, neste domingo, 28, em São Paulo e os titulares devem voltar a ser escalados pelo técnico Diniz.