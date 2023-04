Ganso evita rotular fase no Fluminense como a melhor da carreira

O Fluminense vem realizando grande temporada. Os tricolores conquistaram o Campeonato Carioca, fazem boa campanha no Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores e avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Um dos destaques da equipe é o meia Paulo Henrique Ganso. O jogador é o principal homem de criação do time comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Ganso foi questionado se vive a melhor fase da carreira, mas preferiu não cravar uma resposta. Na temporada, o jogador soma 17 partidas, um gol e quatro assistências.

"Não sei se é o auge, deixo isso para a imprensa, para os torcedores e para o Fernando. Só procuro fazer o meu melhor todos os dias. Não existe relaxamento com o Fernando Diniz. Sem o nosso esforço não vamos conseguir conquistar nossos objetivos", disse.

O Fluminense tenta manter a boa fase neste sábado, 29, às 16h30min (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

