Fluminense elimina Millonarios na Libertadores com gols de Willian e Arias

O Fluminense avançou na Pré-Libertadores nesta terça-feira, 1º. Os tricolores venceram por 2 a 0 o Millonarios-COL, em São Januário. Os cariocas só marcaram no segundo tempo. Willian e Jhon Arias fizeram os gols do Fluminense na partida.

Agora, o Fluminense espera seu adversário na última fase da Pré-Libertadores que sai do confronto entre Atletico Nacional-COL e Olímpia. Os paraguaios estão em vantagem após venceram o duelo de ida, em Assunção, por 3 a 1.

O jogo

O Fluminense começou pressionando e quase abriu o placar aos quatro minutos. Willian chutou com categoria e viu Montero fazer grande defesa. O Millonarios respondeu em cabeceio de Herazo.

Os colombianos aproveitavam os espaços dados pelo Fluminense e teve boa chance aos 21 minutos. Vega chutou para boa defesa de Fábio. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas pecava na criação.

Nos minutos finais, o Millonarios buscou o ataque com mais intensidade. No entanto, os visitantes só conseguiram uma finalização com Herazo, de cabeça. Fábio fez defesa tranquila e manteve a igualdade no placar até o intervalo.

Assim como na etapa inicial, o Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. Tanto que os tricolores tiveram duas boas oportunidades antes dos dez minutos. De tanto insistir, o gol veio aos 15 minutos. Germán Cano tentou a finalização, a bola bateu na zaga e chegou em Willian. O atacante não perdoou e mandou para a rede.

O Fluminense manteve a vocação ofensiva após o gol, mas sofreu um susto após cabeceio com perigo de Valencia. Só que a resposta tricolor veio em grande estilo, aos 27 minutos. Yago lançou Jhon Arias, que tocou na saída de Montero.

Com a vantagem, os donos da casa passaram a administrar o resultado. A torcida passou a gritar "olé" na troca de passes dos tricolores. O Millonarios já não tinha força para buscar uma reação e esperou o apito final em São Januário.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 0 MILLONARIOS

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de março de 2022 (Terça-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Diego Bonfa (Argentina)

Cartões amarelos: Cristiano e Calegari (Fluminense); Herazo, Márquez e Vargas (Millonarios)



GOLS



FLUMINENSE: Willian, aos 15min do segundo tempo; Jhon Arias, aos 27min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari (Martinelli), Yago Felipe (Nathan), André e Cristiano; Luiz Henrique (Ganso), Cano (Jhon Arias) e Willian (Pineida)

Técnico: Abel Braga

MILLONARIOS: Álvaro Montero, Vargas, Llinás, Bertel e Román; Vega, Vásquez (Ricardo Márquez), Richard Cellis (Carlos Goméz), David Silva e Daniel Ruíz; Herazo (Valencia)

Técnico: Alberto Gamero

