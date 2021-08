Fluminense anuncia demissão do técnico Roger Machado

Após três times brasileiros avançarem às semifinais da Copa Libertadores, cabia ao Fluminense-RJ a missão de confirmar mais um campeão nacional no principal torneio continental. Mas não deu para o Tricolor das Laranjeiras, que ficou no 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, e está eliminado.

Com isso, a expectativa de um Fla-Flu em semifinal de Libertadores fica frustrada e o Flamengo vai encarar o time equatoriano por vaga na decisão, contra o vencedor do duelo entre Atlético-MG e Palmeiras-SP.

Caso o Barcelona não seja o campeão, será o terceiro título consecutivo de um time brasileiro. O Palmeiras venceu o Santos-SP na edição passada, enquanto o Flamengo derrotou o River Plate, da Argentina, na anterior. Os argentinos foram campeões em 2018.

Ontem, em Guayaquil, o Fluminense entrou em campo pressionado pelo resultado no jogo da ida, no Maracanã. O 2 a 2 dava a vantagem do 0 a 0 para os equatorianos pelo critério do gol qualificado como desempate. Assim, o Tricolor partiu para cima e pressionou o rival.

O primeiro baque foi a contusão de Paulo Henrique Ganso, que tentou marcar um gol de bicicleta e acabou contundindo o pulso. O segundo foi quando Mastriani mexeu no placar. O camisa 9 recebeu belo lançamento milimétrico de Hoyos e chutou na saída de Marcos Felipe.

A partir daí, o Flu precisava virar a partida. O técnico Roger Machado pôs Abel Hernández e Nenê em campo, partindo para o tudo ou nada. O empate, porém, só veio no minuto final dos acréscimos, quando Fred converteu pênalti.

Com previsão para a semana do dia 22 de setembro, o Flamengo recebe o Barcelona, provavelmente em Brasília (DF) ou no Rio de Janeiro (RJ), a depender da autorização de público no Maracanã. A volta será em Guayaquil, uma semana depois. No outro confronto, o mando da ida será do Palmeiras e o da volta do Atlético-MG.





