Flamengo luta, mas perde para o PSG nos pênaltis e fica com vice do Intercontinental

Final do Intercontinental de 2025 entre PSG e Flamengo / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O sonho do bicampeonato mundial rubro-negro ficou pelo caminho. Nesta quarta-feira, 17, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, o Flamengo acabou derrotado pelo PSG por 2 a 1 nas penalidades e ficou com o vice-campeonato da Copa Intercontinental de Clubes da Fifa. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1, com Kvaratskhelia marcando para os franceses e Jorginho deixando tudo igual para o Rubro-Negro. PSG 1x1 Flamengo: o jogo No primeiro tempo, o Paris Saint-Germain confirmou sua qualidade técnica e impôs domínio quase absoluto. A equipe francesa teve mais posse de bola, maior volume ofensivo e criou as melhores oportunidades. Apesar disso, quem acabou sendo o personagem foi o goleiro Rossi — de forma negativa.

Em um dos lances mais polêmicos da etapa inicial, o camisa 1 rubro-negro tentou evitar que a bola saísse pela linha de fundo, acabou deixando o gol desguarnecido e viu Fabián Ruiz empurrar para as redes. O Flamengo respirou aliviado quando o VAR entrou em ação e apontou escanteio na origem da jogada, anulando o gol. Pouco depois, porém, Rossi voltou a falhar. Após cruzamento de Doué, o goleiro tentou afastar, mas acabou “ajeitando” a bola para Kvaratskhelia, que não desperdiçou e abriu o placar para o PSG. O Flamengo pouco produziu ofensivamente na primeira etapa. As únicas chegadas perigosas surgiram através de bolas paradas: um chute de fora da área de Pulgar e uma cabeçada livre do volante após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o panorama mudou. Logo aos cinco minutos, João Neves apareceu bem pela direita, cortou para o meio e finalizou com perigo, exigindo boa defesa de Rossi. A partir dali, o Rubro-Negro passou a ter mais posse e conseguiu equilibrar o jogo. Aos 13 minutos, Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado. Na cobrança, Jorginho bateu com muita categoria, no canto esquerdo, e deixou tudo igual. O empate deu confiança ao time brasileiro. O PSG passou a abusar dos lançamentos longos e encontrou dificuldades na transição ofensiva, enquanto o Flamengo cresceu e passou a competir de igual para igual. Aos 27, quase o PSG retomou a vantagem: após cruzamento de Barcola, Kvaratskhelia salvou a bola na linha de fundo e rolou para João Neves finalizar. A bola passou por Rossi, mas Léo Ortiz apareceu em cima da linha para evitar o gol.

Já aos 35 minutos, Nuno Mendes protagonizou uma grande jogada individual, passou por dois defensores e entrou na área. Ele tocou para Dembélé, que finalizou em cima da zaga. No rebote, o próprio lateral tentou novamente, mas o lance foi invalidado por impedimento. Nos minutos finais, a partida ficou movimentada, com ambas as equipes buscando o gol. Primeiro, o Fla chegou perto de marcar com Pedro, que aproveitou contra-ataque puxado por Plata e finalizou, mas a bola desviou em Marquinhos. Na sequência, foi a vez de Plata desperdiçar grande oportunidade ao chutar para fora. No último lance, o PSG ainda perdeu oportunidade de marcar com Marquinhos, que finalizou errado. Na prorrogação, o início foi marcado pelo cuidado das duas equipes, que evitaram se expor. O PSG manteve mais posse, enquanto o Rubro-Negro apostava nas arrancadas de Cebolinha e Plata. A única grande chance do primeiro tempo da prorrogação veio aos 14 minutos, quando João Neves recebeu pelo meio, invadiu a área e tocou para trás, mas Léo Ortiz salvou mais uma vez.

No segundo tempo da prorrogação, as chances apareceram dos dois lados. Ndjantou arriscou de fora para o time francês, levando perigo. O Flamengo respondeu com Samuel Lino, que serviu Luiz Araújo, mas o chute saiu por cima. Nos minutos finais, o PSG pressionou: Dembélé finalizou por cima após cortar a marcação, Barcola quase marcou em chute desviado e Nuno Mendes ainda exigiu boa defesa de Rossi. Apesar da pressão, o Flamengo se manteve compacto e levou a decisão para os pênaltis. Pênaltis: De La Cruz (FLA): Gol Vitinha (PSG): Gol

Saúl (FLA): Perdeu Dembelé (PSG): Perdeu Pedro (FLA): Perdeu