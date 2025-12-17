Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís ressalta confiança em título do Flamengo e reconhece dificuldades diante do PSG

Treinador do clube carioca pontuou a oportunidade de seguir fazendo história ao mesmo tempo em que enfatizou as qualidades do adversário francês
Depois de superar o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, o Flamengo terá o Paris Saint-Germain (PSG), da França, como adversário na final da Copa Intercontinental. A partida será disputada nesta quarta-feira, 17, às 14 horas, no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 16, o treinador Filipe Luís enumerou as qualidades do PSG.

“Não só o PSG, a maioria dos jogos se define no meio-campo. Ter jogadores desse nível, que são tão dinâmicos e poderosos fisicamente, capazes de cobrir muito campo, tantos quilômetros e fazer duas funções em uma, é difícil de defender. São várias equipes que jogaram contra o PSG e poucos conseguiram neutralizar. Tem muita qualidade. Sabem sair da pressão quando pressionados e tem a bola longa. É um time muito completo em todas as fases. Não à toa, foi campeão da Champions. Não só o nosso meio, mas toda equipe terá que fazer o jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo”, declarou.

Em seguida, o técnico apontou as diferenças atuais e de quando disputou o Mundial de Clubes, entre junho e julho. “Quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição é diferente, era um contexto, um país, um clima diferente, mas a vontade de ganhar é a mesma. Alguns jogadores importantes saíram, outros chegaram. O grupo se reinventou e conseguiu os títulos mais difíceis do continente e, agora, é uma oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância do jogo, e esperamos escrever nosso nome na história. Não será fácil, mas é possível”, enfatizou.

O comandante ressaltou também a busca por manter a identidade do Flamengo neste duelo tão importante. “Não falamos do jogo contra o Bayern. Cada jogo é diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, será contra o PSG, que é um adversário diferente, a forma que pressionam é diferente, mas a intensidade é a mesma. Naquele momento, acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern, e eles foram melhores do que nós. Agora será outro plano, outra forma que entendo aproximar o time da vitória, sem abrir mão dos nossos princípios e do que foi o nosso time durante a temporada. É o que pede o DNA do Flamengo. Um novo jogo, uma nova história. Em final, é cometer o menor número de erros possíveis”, avaliou.

Último jogo do Flamengo na temporada

Diante do PSG, o Rubro-Negro terá o último desafio do ano. Ao longo do intenso 2025, o clube disputou sete competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores, Mundial de Clubes e Copa Intercontinental.

