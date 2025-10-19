Transmissão de Flamengo x Palmeiras: assistir ao vivo - grátis

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogo do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras acontece hoje, 19, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Palmeiras e Flamengo jogam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.

O jogo entre líder e vice-lider é considerado uma espécie de "final antecipada" do campeonato. 

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta (canal Globo) e pela TV a cabo (Premiere). Também terá transmissão do Flamengo TV, com narração sem imagens. 

Confira abaixo ou assista direto do YouTube.

Flamengo x Palmeiras ao vivo hoje (19/10): assistir à transmissão

Jogo é disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e começa às 16 horas (horário de Brasília).

Flamengo x Palmeiras: retrospecto dos últimos 10 jogos

  • Palmeiras 0x2 Flamengo – Brasileirão, 25/05/2025
  • Flamengo 2x0 Palmeiras – Copa do Brasil, 01/08/2024
  • Flamengo 1x1 Palmeiras – Brasileirão, 11/08/2024
  • Palmeiras 0x0 Flamengo – Brasileirão, 21/04/2024
  • Flamengo 3x0 Palmeiras – Brasileirão, 08/11/2023
  • Palmeiras 1x1 Flamengo – Brasileirão, 08/07/2023
  • Palmeiras 4x3 Flamengo – Supercopa do Brasil, 28/01/2023
  • Palmeiras 1x1 Flamengo – Brasileirão, 21/08/2022
  • Flamengo 0x0 Palmeiras – Brasileirão, 20/04/2022
  • Palmeiras 1x2 Flamengo – Libertadores, 27/11/2021

