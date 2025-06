Flamengo inicia preparação para encarar Bayern de Munique nas oitavas do Mundial

O Flamengo iniciou, nessa quarta-feira, 26, a preparação para o duelo com o Bayern de Munique-ALE, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes entram em campo no próximo domingo, 29, às 17 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

No primeiro treino voltado para o confronto com o Bayern, o Flamengo não contou com os titulares da última partida, quando o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC. Na ocasião, Filipe Luís optou por rodar o elenco e escalou um time misto.