De la Cruz volta a sentir dores e desfalca Flamengo contra o Los Angeles

O uruguaio havia retornado aos treinos com o elenco e participou dos trabalhos que visavam o duelo com o Chelsea, na última sexta-feira, 20. No entanto, a área da lesão voltou a inchar e impediu De la Cruz de seguir na preparação para enfrentar o Los Angeles FC.

Com pouco mais de um mês sem entrar em campo devido a uma lesão no joelho esquerdo, De la Cruz voltou a sentir dores e não participou das atividades do Flamengo , nesta segunda-feira, 23. Apesar das queixas do atleta, o exame de imagem realizado no último domingo, 22, não apresentou uma nova lesão.

"Após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo (22) não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo", informou o clube em nota oficial.

Fora do treino desta segunda, o uruguaio é desfalque certo para o Mengão na partida desta terça-feira, 24, contra o Los Angeles FC, às 22 horas (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

O meio-campista não atua desde o dia 18 de maio, quando jogou contra o Botafogo e sofreu a lesão no joelho esquerdo.