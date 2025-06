Filipe Luís aprova estreia de Jorginho pelo Flamengo e mira duelo contra o Chelsea

Treinador rubro-negro elogia atuação do volante, aponta "qualidade imensa" dos times europeus no Mundial de Clubes e projeta confronto de sexta-feira, 20

“O Jorginho veio em final de temporada na Europa e só teve duas semanas de férias. Ele chegou aqui fisicamente bem, no mesmo nível dos outros jogadores. É um jogador muito inteligente e pegou muito rápido. Jogamos com dois volantes lado a lado e desempenhando a mesma função, independentemente da altura em que eles joguem", explicou o comandante rubro-negro.

O Flamengo venceu seu primeiro jogo no Mundial de Clubes, nessa segunda-feira, contra o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, em uma partida que também marcou a estreia de Jorginho pelo clube. Após o jogo, Filipe Luís falou sobre a primeira atuação do volante.

"Eles vão encontrando os espaços, e a relação entre ele, o Erick (Pulgar) e os zagueiros foi muito boa e só tende a melhorar. Foram 70 minutos, não quis correr mais riscos. Ele tem muito a evoluir no próprio modelo, porque, no Arsenal, ele jogava com um volante só, num 4-3-3”, ponderou.

Filipe Luís também falou sobre os times europeus que disputam a competição e o duelo contra o Chelsea na próxima rodada, sexta-feira, 20, às 15 horas (de Brasília), novamente no Lincoln Financial Field.

“Estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, sabemos o nível da Champions League. Nem todos os melhores estão aqui, por exemplo, o Barcelona não está aqui, mas estão o Paris (Saint-Germain) e o Bayern, que são os melhores times do mundo e com certeza vão demonstrar isso ao longo do campeonato", apontou o treinador.

"Contra o Chelsea, vamos estudar e nos preparar da melhor forma possível, sabendo da qualidade do adversário, assim como eles também, sem nenhuma dúvida, vão nos estudar”, completou.