Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil após duas vitórias contra Atlético-MG

O Flamengo sagrou-se campeão da Copa do Brasil 2024 ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, neste domingo, 10. Com a vantagem conquistada no primeiro duelo, ao vencer por 3 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro selou o título com um golaço do equatoriano Gonzalo Plata aos 37 minutos do segundo tempo.

Esse é o quinto título da Copa do Brasil para o Flamengo, que agora empata com o Grêmio em número de conquistas na competição, com troféus em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. Além do título, o Flamengo também garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025.

A equipe de Filipe Luís celebrou o título diante de um Atlético-MG que, apoiado pela torcida, tentou reverter a desvantagem, mas não conseguiu superar a defesa flamenguista.