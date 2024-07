Flamengo X Criciúma: irmãos explicam como segunda bola foi parar no gramado

A vitória do Flamengo sobre o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (20/7), deu o que falar. Na reta final do jogo, quando o placar estava 1 a 1, Barreto, jogador do Tigre, chutou uma bola devolvida da arquibancada para “desarmar” Everton Cebolinha, que estava com a bola do jogo. Neste lance com duas bolas em campo, o juiz deu pênalti a favor do Mengão.

Dessa forma, aos 44 minutos, Gabigol converteu. Porém, o triunfo no Mané Garrincha teve dois astros bem incomuns: Edinho Alves e Erik Vitor. Afinal, foram eles que jogaram a bola que gerou o lance mais inusitado do ano.

Em conversa com o GE e com o canal de Marcos Paulo Lima, no Youtube, ambos confessaram que os torcedores reclamaram no início devido ao risco de a bola ter atrapalhado o Flamengo. Mas mudaram o discurso com o desfecho da jogada.