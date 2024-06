Neymar posta foto com a camisa do Flamengo e Gabigol responde: "Combinou muito"

Neymar já admitiu que tem o desejo de atuar no Flamengo, mas, recentemente, afirmou que vai cumprir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final (junho de 2025)

Neymar já admitiu que tem o desejo de atuar no Flamengo, mas, recentemente, afirmou que vai cumprir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final (junho de 2025), e ainda afastou a possibilidade de retornar ao Santos, time que o revelou para o futebol.

Se recuperando de uma lesão no joelho, Neymar compartilhou, nos stories da sua conta no Instagram, uma foto treinando com a camisa do Flamengo, com o nome de Gabigol nas costas e o número dez (antiga numeração que o atacante usava antes de mudar para o 99), nesta quarta-feira.

"Não, é mentira, não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal. Espero fazer uma grande temporada. Infelizmente fiquei de fora dessa última. Vamos viver pouco a pouco, tem muito tempo pela frente. Óbvio que o Santos é o time do meu coração e quero voltar um dia, mas não tenho nada planejado", disse em sua chegada ao Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar, no último dia 3.

Sem entrar em campo desde outubro do ano passado, o craque brasileiro segue se recuperando de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.