Gabigol e Pedro marcam, e Flamengo bate Volta Redonda; assista aos gols

No Maracanã, Rubro-Negro ganha por 3 a 0 e chega à segunda posição do Campeonato Carioca. Atacantes e Ayrton Lucas garantiram o triunfo

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Bangu, na quinta-feira, 15, em Aracaju. Já o Volta Redonda recebe o Botafogo, no dia anterior, no Raulino de Oliveira.

O Flamengo venceu por 3 a 0 o Volta Redonda, neste sábado, 10, no Maracanã, em partida adiada da terceira rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 15 pontos e assumiram a vice-liderança da competição. Já o Voltaço segue com oito.

Flamengo x Volta Redonda: o jogo

O Volta Redonda começou a partida tentando marcar a saída de bola do Flamengo. No entanto, os rubro-negros conseguiram criar logo espaços para avançar com facilidade. Tanto que Gabriel desperdiçou a primeira chance de marcar aos cinco minutos. Só que aos oito, o mesmo atacante aproveitou passe de Luiz Araújo e mandou para a rede.

O Voltaço foi obrigado a avançar após o revés. Vinícius Moura finalizou com perigo. Depois, Léo Silva parou em David Luiz. A equipe criou nova oportunidade em chute de Robinho.

O Flamengo só voltou a dominar o jogo nos minutos finais. Os rubro-negros quase ampliaram com Luiz Araújo, mas o atacante viu o goleiro Paulo Henrique salvar o Volta Redonda com grande defesa. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, os flamenguistas mantiveram a postura ofensiva e criaram boa chance com Ayrton Lucas. O lateral finalizou em cima de Paulo Henrique. Em seguida, o goleiro do Voltaço se esticou para antecipar o cabeceio de Victor Hugo.

Só que o Volta Redonda não se intimidou e voltou ao ataque. Tanto que aos 11 minutos, Sanchez acertou a trave.