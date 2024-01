Flamengo anuncia contratação da atacante Cristiane, da seleção brasileira

Jogadora de 38 anos, maior artilheira dos Jogos Olímpicos e uma das principais atacantes da seleção brasileira, reforçará o time feminino do Rubro-Negro em 2024

Na manhã deste domingo, 14, o Flamengo oficializou a chegada da atacante Cristiane Rozeira. A jogadora de 38 anos estava no Santos e é o grande reforço do rubro-negro para a temporada.

Cristiane sempre foi uma das grandes protagonistas da seleção brasileira feminina, mas perdeu espaço com a passagem da ex-treinadora Pia Sundhage. Com a mudança no comando técnico, a atacante já foi convocada por Arthur Elias.