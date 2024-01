De La Cruz chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo: "Muito feliz em chegar ao Brasil"

"Muitas expectativas. Muito feliz em chegar ao Brasil", disse o meia uruguaio no desembarque

Sobre a opção de defender o Flamengo, Nico confirmou que conversou com atletas do clube e que isso foi determinante para sua chegada.

"Muitas expectativas. Muito feliz em chegar ao Brasil, tenho muita vontade de estar aqui, encontrar todo mundo, com a comissão e meus companheiros", disse, em entrevista à FlaTV.

Na tarde dessa terça-feira, Nicolás De la Cruz desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O meia - contratado junto ao River Plate, da Argentina - se diz animado para atuar no futebol brasileiro.

"Existiam outras propostas, mas decidimos vir com a família, é um novo projeto de vida muito importante para nós, ir para uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito felizes. Falei com Giorgian (Arrascaeta) e Gui (Varela), que me falaram sobre o clube, e isso foi o pontapé final para tomar a decisão e vir para cá".

Nicolás De La Cruz tem 26 anos e atuava pelo River Plate (ARG) desde o meio de 2017. Segundo o site Transfermarkt, a negociação envolvendo o jogador é a sexta mais cara da atual janela.

Para ter De la Cruz, um desejo antigo, o Flamengo teve que pagar cerca de R$ 77 milhões ao River Plate, valor referente à sua multa. Marcos Braz explicou que, apesar de não ter que negociar com o clube argentino, a vontade do jogador foi essencial para a concretização da contratação.

“As pessoas acham que como o Flamengo pagou pela multa e, teoricamente, não precisou conversar com o River Plate, isso é um grau facilitador. Teoricamente até é, mas se você não tiver a ponta do jogador, o engajamento dele, não adianta nada pagar a multa e não conseguir acertar a vida com o jogador”, iniciou.

“A gente entendia que estava um pouco longe, o jogador disputando vários campeonatos, disputando a Libertadores. Tivemos que respeitar essa parte esportiva. Ele sempre sinalizou o carinho, o respeito e a grandeza do Flamengo para vir jogar aqui. Só que isso tem um momento e foi agora”, seguiu.

Segundo o próprio jogador, outros clubes também fizeram propostas para comprá-lo. Marcos Braz apontou que o projeto apresentado pelo Flamengo foi um diferencial para o acordo.