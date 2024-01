Flamengo lamenta morte do massagista Denir, ícone do clube

Querido no clube, profissional de 75 anos trabalhou no Rubro-Negro por 42 anos e lutava contra um câncer desde 2022

"Hoje, o Flamengo chora. Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos. Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube".

Adenir chegou ao Flamengo no dia 26 de outubro de 1981, completando assim 42 anos no Rubro-negro.

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o Flamengo publicou uma nota em suas redes sociais lamentando a morte do querido massagista no clube, Adenir Silva, aos 75 anos. Deni, assim como era conhecido, lutava contra um câncer desde 2022.

"Desde 26 de outubro de 1981 — até a eternidade —, o Flamengo foi e é Deni. Por 42 anos, dois meses e cinco dias, o Manto Sagrado foi cuidado com o capricho, a altivez e a sabedoria de um guardião apaixonado por nossas cores e por quem somos. Que sempre nos lembremos de Deni quando nos lembrarmos do Flamengo - sempre foram e para sempre serão sinônimos", concluiu o clube.

Além do Flamengo, a Portuguesa-RJ, clube onde Deni teve uma das primeiras oportunidades no futebol trabalhando no profissional, também publicou uma nota lamentando a morte do massagista.

"Com muita tristeza recebemos a notícia da morte aos 75 anos de Adenir Silva, o Seu Deni, que foi massagista do Flamengo por mais de 40 anos. Poucos sabem, mas Seu Deni teve uma das primeiras oportunidades no futebol trabalhando no profissional da Associação Atlética Portuguesa. Desejamos os sinceros sentimentos a família e amigos de Deni!", escreveu.