Flamengo oficializa Tite como novo treinador do clube até o fim de 2024

O ex-comandante da seleção brasileira acertou com o Rubro-Negro e assume a equipe na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023

A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, que também trabalhou com Tite na Seleção. O preparador físico, Fábio Mahseredjian, e o analista de desempenho, Lucas Oliveira, também farão parte da equipe.

Tite é o novo treinador do Flamengo . Após semanas de negociações, o clube rubro-negro chegou a um acordo com o ex-técnico da seleção brasileira, que assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia os trabalhos já nesta terça-feira.

Tite no Flamengo: ex-seleção brasileira chega para substituir Sampaoli

Responsável por comandar o Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite chega ao Flamengo para substituir Jorge Sampaoli, demitido no mês passado. Mário Jorge, técnico do sub-20, ficou no comando do Rubro-Negro até a chegada do novo comandante.