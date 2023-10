Flamengo ajusta detalhes e se aproxima de acerto com Tite

Livre no mercado desde a saída da seleção brasileira, treinador deve assumir o comando do Rubro-Negro no lugar de Jorge Sampaoli

O Flamengo avança para confirmar Tite como substituto de Jorge Sampaoli. O estafe do ex-técnico da seleção brasileira e o clube já estão acertando detalhes contratuais, e a assinatura do contrato deve ocorrer em breve.

A diretoria do Flamengo busca a confirmação de Tite antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa. Com isso, o treinador terá tempo para trabalhar com o elenco até a estreia.

Tite havia dito que não trabalharia nesta temporada. No entanto, o comandante mudou de ideia após a proposta rubro-negra.