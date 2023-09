Flamengo anuncia a demissão de Jorge Sampaoli

Após vice-campeonato da Copa do Brasil, Rubro-Negro define saída do treinador argentino e busca novo comandante no mercado da bola para a sequência da temporada

As críticas ao treinador vinham se acumulando nas últimas semanas e deixaram a situação dele no clube insustentável. Tanto o desempenho dentro de campo quanto o relacionamento com os atletas fora das quatro linhas eram apontados como pontos negativos do seu trabalho.

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira, 28, a demissão do técnico Jorge Sampaoli. O argentino de 63 anos não comandará, portanto, a equipe no duelo contra o Bahia, que acontece no próximo sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

O último compromisso foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, que terminou com o título da Copa do Brasil nas mãos do Tricolor. Sendo assim, ele deixa o clube após 39 partidas e nenhum título conquistado. No período, foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Sampaoli chegou ao Flamengo em abril de 2023, após a demissão de Vitor Pereira. Com um estilo de jogo diferente do português, o técnico chegou com prestígio ao Rio de Janeiro, já que teve passagens memoráveis por Santos e Atlético-MG no futebol brasileiro.

Após um bom início de trabalho, Sampaoli mostrou a razão do prestígio dado pela diretoria e deixou o time em boa situação no Brasileiro, além de conseguir passar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores.

Porém, a situação começou a mudar depois da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no dia 27 de julho. Na ocasião, o preparador físico Pablo Fernández discutiu com o atacante Pedro no vestiário e acertou um soco no jogador, deixando o clima pesado no Rubro-Negro.