Gabigol, do Flamengo, é multado pela Conmebol por protestos contra a arbitragem

"É ruim falar isso, porque, quando perde, você quer falar do juiz, parece que você está chorando. O juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores. Vocês sabem, porque estão aqui fora do campo, faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. São muitas que acontecem. Falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande", disse o camisa 10 logo após o Flamengo ser derrotado por 3 a 1, no Paraguai.

O Flamengo não fez boa campanha na competição continental nesta temporada. Mesmo assim, os rubro-negros sonhavam em conquistar o tetra da Libertadores no Maracanã. A equipe perdeu todas as finais que disputou em 2023 e vive um momento de intensa crise sob o comando de Jorge Sampaoli.

O próximo compromisso dos cariocas será no próximo sábado, 30, contra o Bahia, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, única frente de disputa restante para o Flamengo. Na competição, o Rubro-Negro ocupa a sétima colocação, com 40 pontos.