Flamengo: Gabigol é multado por discussão com Marcos Braz, vice-presidente de futebol

Atacante e dirigente entraram em rota de colisão no intervalo do jogo contra o Fortaleza, no último sábado, 1º, no vestiário do Maracanã

Após o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, confirmar que teve uma discussão com o atacante Gabigol no último sábado, 1º, o clube definiu que o jogador será multado pela atitude, segundo informações do jornal O Dia. A publicação, porém, não informou qual será o valor.

Gabigol ficou irritado por ter que ficar no Maracanã à espera do sorteio do antidoping. O atacante foi substituído no intervalo do duelo depois de sofrer uma lesão no tornozelo. Ambos discutiram no vestiário do Maracanã, no último fim de semana, na vitória rubro-negra sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Gabigol ainda foi desfalque no Flamengo na vitória da última quarta-feira, 5, contra o Athletico-PR, por 2 a 1, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida de volta contra o Athletico-PR será na próxima quarta-feira, 12, em Curitiba. O Flamengo joga pelo empate para avançar para a semifinal da competição.